新冠肺炎疫情席捲全球，除了大陸，南韓、伊朗、意大利等國疫情日趨嚴重，世界衛生組織警告各國領袖不要假設疫情會在夏季好轉。大陸政府在日前透露將捐款WHO後，陸黨媒《人民日報》8日報導，已經由大陸常駐聯合國日內瓦辦事處代表陳旭會見世界衛生組織秘書長譚德塞，並捐款2000萬美元（約新台幣6億元），同時譚德塞也立刻在推特上向大陸致謝。

《人民日報》報導指出，大陸常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表陳旭於7日會見世界衛生組織總幹事譚德塞，通報大陸政府決定向世界衛生組織捐款2000萬美元，支持世衛組織開展抗擊新冠肺炎疫情國際合作，幫助發展大陸家提升應對疫情的能力，加強公共衛生體系建設。

陳旭向譚德塞表示，陸方願以實際行動參與疫情防控國際合作，支持世衛組織繼續發揮專業優勢和協調作用，特別是幫助公共衛生體系薄弱的發展中國家有效應對疫情。

而譚德塞也在推特上公開向大陸致謝，並高度讚賞大陸政府在全球疫情應對關鍵時刻克服自身巨大困難，向其他發展大陸家慷慨解囊及時伸出援手，表示將同陸方繼續加強協調合作，推動國際疫情防控合作不斷取得實質進展。

(中時 )