國民黨主席補選，青壯派立委江啟臣取達壓倒性勝利，成為藍營新共主。前總統馬英九8日南下台中參加宮廟活動時受訪表示，補選產生新主席是展現國民黨團結的新契機，對未來發展非常有利，也期望新主席拿出促進改革、促進團結的方案，國民黨才能夠起死回生。

馬英九8日南下台中參拜三清總道院，針對江啟臣當選國民黨主席後的政局變化，他表示，補選順利產生新主席，是展現國民黨團結的新契機，對未來發展非常有利。至於江啟臣接棒是否意謂世代交替？馬英九認為，是有這個意義，但不是最重要，現階段是要拿出促進改革、促進團結的方案，國民黨才能起死回生。

媒體問到2005年國民黨主席選舉，馬英九拿下37.5萬票，這次補選江啟臣僅獲得8萬多票，黨內氣氛似乎仍舊低迷。馬英九坦言，這次投票率非常低，一方面是疫情影響，其次是大敗之後，大家傷痛還沒恢復，相信新主席一定能逐步解決這些問題。

(中時 )