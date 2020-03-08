新冠肺炎若停課，基隆市府預先讓師生熟悉線上學習平台系統。（許家寧翻攝）

基隆市教育處推動讓師生逐步熟悉與善用雲端學習資源。（許家寧翻攝）

市府也輔導老師線上教學，協助老師快速上手。（許家寧翻攝）

新冠病毒肺炎疫情延燒，因應未來可能造成班級或學校停課，基隆市政府緊急採購300台平板與wifi機，補足線上學習硬體設備，並制定學校停、補課學習參考指引，輔導師生熟悉與善用雲端學習資源平台，透過三箭齊發，讓學生學習不中斷。

基隆市教育處調查全市1萬7000多名，國小3年級以上學生家中網路與載具狀況，家裡沒網路有2300多人，無相關載具有2000多人，要求各校先善用校內設備外，更緊急採購平板電腦，提供因停課而需線上補課時，及時支應學校學生使用需求。

教育處長林祝里表示，疫情造成全球部分國家、地區停課潮，市府防疫作戰，因應停班課，政府三箭齊發推動線上學習平台，其中全市2000多名家庭相對弱勢的學生，特別是市府推動線上學習時，必須照顧的對象。

林祝里說，除硬體逐步到位外，三年級班級師生皆須擇定合適該班之線上學習平台，在10日前互相綁定帳號，由教師指派學習任務給孩子，初步要求在24日前，老師至少派發一次任務，讓孩子逐步熟悉與善用雲端學習資源。

另為協助老師快速上手，市府也委請資訊輔導團，分三梯次為老師加強線上教學技術能力，國中小主科輔導團也依科目特性拍攝教學影片中，協助老師進行線上教學，讓師資、教學能力、設備都到位，陪伴孩子在家中學習上更顯拔尖。

(中時 )