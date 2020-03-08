位於高雄市美濃區朝元92-5號「蝶舞澗」，鄰近黃蝶翠谷，園區約3.6甲面積，種植了1000多棵花旗木，是全台最大花旗木農場，每到3、4月份開花期，就吸引許多賞花民眾前往賞花，由於正值新冠肺炎防疫期間，這裡不僅是戶外郊遊的好地點，同時也可呼吸新鮮空氣，觀賞花海的綻放。

「蝶舞澗」位於美濃地區山谷，園區兩旁皆有綠樹與草皮，水底坪溪流，生態豐富，民眾除了賞花外，在這裡還可以看到不同種類的蝴蝶、蜻蜓、也有可能會遇到陸蟹、獼猴、竹雞等動物。

「蝶舞澗」業者周佑鈺表示，園區內有多種生態共存，每次都會遇到不同的情況，因此相當鼓勵到園遊玩的客人可以去深入探索，細細找尋自然百態。

周佑鈺說，花旗木又稱泰國櫻花，每年3、4月份為開花期，由於葉子脫落綻放花瓣，整片望去就見粉紅色花瓣，一片花海令人嘆為觀止，不少人認為不輸日本櫻花，賞花不必出國去，因此這裡每到花季就湧入賞花人潮。

「蝶舞澗」除賞花外，也提供蒙古包露營區，民眾可以一邊露營，一邊賞花，整個園區裡都是花花草草，漫步於泰國櫻花步道中或坐或躺，都能夠悠遊自在的賞花。

(中時 )