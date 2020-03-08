台灣原住民族文化園區內許多地方都以九重葛做路樹或圍籬，現正值開花季節，粉紅色的花朵沿著道路綻放，美不勝收，引人駐足欣賞。（潘建志攝）

台灣原住民族文化園區內許多地方都以九重葛做路樹或圍籬，現正值開花季節，粉紅色的花朵沿著道路綻放，美不勝收，引人駐足欣賞。（潘建志攝）

台灣原住民族文化園區內種植許多春季花朵，散落各地的小花圃開得花團錦簇，讓遊客有如尋寶般驚喜。（潘建志攝）

春意濃！位於屏東縣瑪家鄉的台灣原住民族文化園區，許多區域都以九重葛做為路樹、圍籬，現正值開花季節，粉紅、白色的花朵沿著道路綻放，美不勝收，引人駐足欣賞。園區內也種植許多春季花朵，散落各地的小花圃開得花團錦簇，讓遊客有如尋寶般驚喜。

九重葛是屏東縣縣花，喜歡高溫環境，非常適合在屏東生長，多使用於綠籬、庭園花木等美化環境等用途。園區民族植物專管人員林文斌說，原住民會使用九重葛來做土地界線，分割房屋或田埂間的距離，現正好是九重葛盛開的季節，歡迎大家到園區內賞花。

另外園區從去年開始加強種植花朵美化，5名園丁在園區各小區設計小花圃，種植當季花朵，讓遊客隨處都能欣賞。目前春季種植當季的一串紅、日日春、三色蓳等也都正盛開。原發中心主任曾智勇說，園區戶外空氣新鮮，不受新冠肺炎疫情影響，歡迎大家到園區賞花。

地點：台灣原住民族文化園區

花種：九重葛

期間：三月底前

交通：開車國道3號長治交流道—省道台24線—水門—縣道185線—鄉道屏35線—文化園區

特色：園區內的道路旁及圍籬，處處都能見到開得燦爛的九重葛

最佳欣賞時間點（打卡時間）：8：30至17：00

(中時 )