中市東山高中與泰山高中，雙方攻勢不斷。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

108學年度高中籃球甲級聯賽(HBL)四強賽昨日激烈開戰，這是台中市東山高中繼2年前的HBL四強賽後，再次踏上台北小巨蛋-四強的舞台，經過一番苦戰，最終不敵泰山籃球隊的猛烈攻勢，雖無緣爭奪本屆HBL冠軍金盃；但8日與南山高中對戰仍有機會為隊史創下最佳成績，拿下季軍獎盃。

教育局指出，今年HBL四強賽因受新冠肺炎疫情影響，採閉門比賽，但台中市政府關心東山男籃的熱情並未因此消減；教育局在賽前便利用臉書粉絲專頁號召大家為東山男籃集氣「唯一支持東山高中」，並提供抽獎活動讓大家可以守在直播前為賽場上的選手們加油！

昨日比賽一開始，東山高中因球員還抓不到節奏，第一節以12分之差落後泰山高中；第二節開始後，隊長陳緯馬上回以三記三分球，再加上其他球員幾波攻勢下，將分數差距拉到只剩1分，以45：44結束上半場；第三節開始沒多久，球員魏芃禾即拿下10多分，一度讓球隊來到領先，但仍不敵泰山高中防守線，讓雙分比分又拉到了9分之差；第四節開始，雙方攻勢不斷，但最終仍以79比94不敵泰山高中。

教育局表示，東山高中男籃成軍10年，曾在106學年度奪下HBL第四名，在教練廖覎鋕指導訓練下，東山男籃團隊默契十足，教練平常不僅傳授技巧性訓練，更常使用學長帶領學弟的方式，減少球員斷層，也培養出籃球隊學長、學弟的情誼，團隊以「change改變」的精神，這3年在HBL上都有優異成績，更是中部地區指標性高中籃球隊。

昨日球場上的精彩表現，除了證明教練的訓練具備專業及球員的態度積極外，更肯定校內師生一心的團結力量！期待他們今日能為自己、為隊史、為台中市再創歷史新紀錄。

(中時 )