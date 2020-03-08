台南企業家佛心送口罩！萬人排隊 2.5小時發完6萬個 13:062020/03/08 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 現場長長人龍領取口罩，6萬個口罩不到11點半就發完。(曹婷婷攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 現場長長人龍領取口罩，6萬個口罩不到11點半就發完。(曹婷婷攝) 台南企業家圓山國際開發公司助市民抗疫，從澳洲購入6萬個口罩，今天一早9點起在台南市南區水萍塭公園免費發放，大人、小孩每人可現領4個，現場排隊人龍綿延數公里，搶頭香的是5點多從西港搭1小時公車的謝小姐，不少民眾更是6、7點就全家來排隊，11點半口罩就全數發完，業者表示，一上午估算至少超過1萬人次領取，當中也不乏民眾領了3、4次的身影，業者也沒設限，希望讓有來的民眾，大家都能領到口罩。 (中時 ) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #口罩 #民眾 #台南企業家 #排隊 也許您會感興趣 推薦閱讀 揮別一罩難求 陸日產量破億片 04:092020/03/04 焦點新聞 世衛組織：大陸境外新冠肺炎病例過萬 09:012020/03/04 兩岸 口罩禁出口後仍有部分出口？經部：須是非醫療口罩且要專案申請 16:242020/03/04 財經 新冠肺炎疫情未明 南投今晚運動夜市臨時喊停 18:322020/03/04 體育 一罩難求 布口罩套學生也能自己做 11:202020/03/05 生活 美國馬里蘭州確診3例 武漢肺炎逼近華府 10:032020/03/06 國際 打擊新冠肺炎假消息 臉書推特YouTube全面防堵 17:102020/03/06 科技 新冠感染者不隔離 陳建仁：萬人會感染 13:432020/03/07 政治 政院下周將提口罩實名制2.0 大數據專家建議增設口罩販賣機 16:362020/03/07 政治 澳洲通報第3起新冠肺炎死亡病例 患者為8旬翁 10:222020/03/08 國際 生活熱門新聞 唐鳳日本爆紅...日IT大臣被砲轟竟回5字 連安倍都傻眼 - 生活 去好市多買「京醬披薩」 一看成品他崩潰：根本黑暗料理 - 生活 全聯最猛商品「疊了又疊」 網一看照片暴動：根本買1送7 - 生活 為一袋衛生紙 3女在超市開戰 上演綜合格鬥 - 生活 驚！這邊買口罩免排隊 庫存5000個讓台北人哭了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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