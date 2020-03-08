現場長長人龍領取口罩，6萬個口罩不到11點半就發完。(曹婷婷攝)

台南企業家圓山國際開發公司助市民抗疫，從澳洲購入6萬個口罩，今天一早9點起在台南市南區水萍塭公園免費發放，大人、小孩每人可現領4個，現場排隊人龍綿延數公里，搶頭香的是5點多從西港搭1小時公車的謝小姐，不少民眾更是6、7點就全家來排隊，11點半口罩就全數發完，業者表示，一上午估算至少超過1萬人次領取，當中也不乏民眾領了3、4次的身影，業者也沒設限，希望讓有來的民眾，大家都能領到口罩。

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