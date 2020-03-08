於阿拉伯聯合大公國大城杜拜舉行的2020聯邦盃亞大區一級賽，7日進行最後一天賽事，中華隊總比分2比1扳倒烏茲別克，本屆戰績和印尼、韓國同為2勝3敗，經比較勝場與敗場數後，中華隊勝6場輸9場，韓國、印尼各為勝7場輸8場，因此中華隊勝率在三隊中最差，明年將和烏茲別克降入亞大區二級。

連續五天出賽的中華隊15歲小將楊亞依，首點單打一開賽雖連輸2局，但隨即連趕4局，以6比3先下一城，本戰楊亞依的底線強抽讓對手疲於奔命，第二盤連贏6局，費時66分鐘，以6比3、6比0勝出，楊亞依結束本屆聯邦盃單打4連敗，也拿下個人聯邦盃單打首勝。

難得露出笑容的楊亞依賽後說：「努力4天，終於在第5天拿下首勝，謝謝大家給我這個機會可以好好磨練自己。教練常對我說：『機會來的時候，妳都沒有好好把握。』原本我都無法體會這句話，這一次，我有把握住了。」鬥志高昂的楊亞依打完單打後甚至說：「如果雙打需要我，我還是可以上場。」

也是連打4場單打，外加1場雙打的梁恩碩，第二點單打首盤2比6讓出後，向主審表示左大腿不舒服，要求申請傷停，並請防護員進場治療，經過簡單按摩與包紮，「小鋼炮」重新上場，隨即取得領先，可惜5比3超前、又輪發球局時遭到破發，5平時發球局再度被破，連丟4局後以5比7吞下個人本屆單打第3敗。

關鍵的雙打，詹詠然、詹皓晴姊妹展現出色球技，姊妹倆開賽連贏10局後，對手才首度保發成功，接著雙詹再保一次發球局，最後以6比0、6比2拿下本屆雙打第二勝。

臨別一戰擊敗烏茲別克後，中華隊本來期望「雙印之戰」中，印尼能勝印度、如此將讓韓國降級，無奈印尼吞敗，中華隊從原本有機會闖進升降賽，不僅無法保級，還慘遭降級。

(中時 )