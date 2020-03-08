目前檢測新冠肺炎病毒，是以核酸檢驗方式進行，平均約4小時且需特殊儀器。中央研究院今日成功合成能辨識新冠病毒(SARS-CoV-2)蛋白質的單株抗體群，將可作為檢測快篩裝置的關鍵試劑。未來若成功量產，篩檢新冠肺炎有機會像流感一樣，15至20分鐘就能迅速得知結果。

中研院基因體研究中心研究員楊安表示，快篩的關鍵在於其抗體試劑需能準確辨識新冠病毒。他率領研究團隊在短短19天內，針對7種人類冠狀病毒核蛋白抗原，製造出第一批46株毫克等級產量的單株抗體(IgG)，其中有1株抗體有極佳的單一辨識性，只對新冠病毒有反應，並不會與SARS、MERS病毒或其他導致一般感冒的冠狀病毒有交叉反應，可於快篩時有效判別是否感染新冠病毒。

利用已獲專利的合成抗體庫群 加速抗體篩選楊安綏實驗室開發完成合成抗體庫技術平台，其優勢核心技術在於其已獲專利的合成抗體庫群。抗體庫的使用及保存均以大腸桿菌系統操作，不須動物設施，因此時間、耗材、及環境成本極低，再加上以人工智能計算機設計，可快速提供大量新穎且具有獨特性針對抗原的對應辨識抗體。

中研院廖俊智院長表示，院內各團隊已於2月初便開始通力合作，快速合成新冠病毒核蛋白抗原，楊安綏團隊運用數十年來累積的技術，日以繼夜進行抗體合成及篩選，才有此項重要成就，「比預期快2個月達成目標，相當令人振奮」。

下一階段 盼能加速產出快篩免疫抗原檢測裝置研究團隊在經濟部安排下，將與數家廠商商談生產快篩檢測的原型產品。中研院表示，若一切順利，希望廠商能在3到4個月內通過衛福部驗證並量產。廖院長強調，下一步學研單位、廠商及衛福部仍需緊密溝通聯繫，以加快病人檢體的驗證，以便大規模臨床應用。

中研院表示，屆時新冠肺炎檢測方式將可比照流感快篩，15至20分鐘內，就能篩檢出陽性與否。相較於目前核酸檢測至少花上4小時，將有效提升採檢量能，加快篩檢時間，為疫情變化做準備。

(中時 )