罷韓團體將在9日提交連署書給高雄選委會，罷韓投票蓄勢待發。反罷韓投票，現在正反面意見都有，自由作家洛杉基建議，國民黨及韓國瑜團隊應該出面說明立場，到底要不要去投反罷免票。

洛杉基在臉書貼文建議，國民黨及韓國瑜團隊應該出面說明立場，究竟應該還是不應該出門投票衝高投票率？請先做好模擬推演，比較得失，再做決定。

洛杉基憂心表示，一旦韓國瑜被罷免成功，根據選罷法，韓國瑜未來4年，恐怕都無法參與任何公職選舉，這是民進黨利用外圍組織所進行的「陽謀」，不可不慎！在此更奉勸韓粉們，應該以韓國瑜團隊的決定為基準，而不要任意聽信任何網紅、名嘴的說法，避免內鬨，還上了綠營的當！

網友說：「需要大力整合一下資訊，還有監票部分也該一起規畫。」、「韓國瑜不適當出來說明立場，應該國民黨出面呼籲。」、「低調的鼓勵去投不同意票，避免激起對手動員。」

(中時電子報)