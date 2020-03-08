日本山梨縣政府昨天宣布，縣內一名20幾歲男子確診新冠狀肺炎，醫師診斷出他罹患腦膜炎，這是日本首度發現新冠肺炎引發腦膜炎的重要病例。

中央社引述《日本共同社》報導，山梨縣政府表示，縣內一名20幾歲的男性上班族確診新冠肺炎，累計山梨縣有2人確診。報導指出，這名20幾歲的男子住進山梨大學附屬醫院，院方表示，這名男子出現腦膜炎症狀，目前意識昏迷，病情嚴重。

山梨大學附屬醫院院長島田真路召開記者會指出，在這之前，日本境內並沒發現新冠肺炎引發腦膜炎的情況，這是極為重要的病例。山梨縣政府表示，這名20幾歲男子2月27日發燒到38.5度，28日與3月2日到醫院就診，當時並未檢查出感染新型冠狀病毒。3月6日，家人與警察造訪，發現他已倒臥家中，緊急送往山梨大學附屬醫院治療，7日確診感染新型冠狀病毒。

這名男子平時獨居，29日出現發燒症狀後並未上班。山梨縣府說，目前還不清楚這名男子感染新型冠狀病毒的途徑，這名男子沒出過國，也沒有被查出有什麼慢性病。

(中時電子報)