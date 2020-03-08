新冠肺炎疫情擴散，美國疾病管理局（CDC）要美國大眾為肺炎疫情在美擴散做好準備，引發市場恐慌情緒，衝擊國際油價，國內油價連2降，中油宣布明（9）日凌晨零時起汽、柴油價格每公升各調降0.6及0.7元，創新2年半來新低。

專家指出，近期國際油價持續受到新冠肺炎疫情影響，擔憂全球經濟成長將低於預期，進而降低對原油需求，美國疾病管理局表示因新冠肺炎全球確診人數及死亡人數持續增加，美國大眾為新冠肺炎在美擴散做好準備，引發了市場恐慌情緒，同時OPEC及外資投行相繼調降對於2020年全球原油需求成長預期。

中油表示，受新冠肺炎確診病例蔓延全球、大陸境外新增病例激增等因素影響，帶動國際原油價格下跌。本周調價指標7D3B周均價為每桶50.50美元，較前週52.73美元下跌2.23美元，新台幣兌美元匯率升值0.347元，國內油價依公式計算跌幅為4.26％，汽、柴油應各調降0.6及0.7元。

調整後，92無鉛汽油每公升24.1元、95無鉛汽油每公升25.6元、98無鉛汽油每公升27.6元、超級柴油每公升21.7元。

(中時 )