林子偉原訂今日在對戰藍鳥的熱身賽中，擔任先發第八棒，卻在開賽前臨時改由阿勞茲（Jonathan Arauz）出賽，據報導指出，林子偉狀況尚未完全準備好。而另一名受邀參加遊騎兵大聯盟春訓的台灣球員黃暐傑，被放入球員異動名單中。

林子偉在4日對上洋基的比賽中，因為左腿緊繃因此連一打席都沒進行便退場休息，所幸休息後並無大礙。原本今日紅襪隊戰藍鳥的比賽中，釋出的先發名單林子偉擔任第八棒、二壘手，不過隨後卻遭取代。據《波士頓環球報》指出，林子偉狀況不必擔心，再過1、2天就能回歸比賽。

林子偉今年春訓熱身賽狀況火燙，17打數有7支安打，打擊率高達4成12。過去美媒就曾評估，林子偉內、外野都能守的優替人角色很吃香，因此很大機會能進入開季名單。

此外遊騎兵隊公布首波春訓球員異動，有13名球員被下放小聯盟春訓，台灣投手黃暐傑是其中之一。他在今年大聯盟春訓僅有2場出賽紀錄，有一次救援成功，合計投2局被敲2支安打、失1分，有3次保送，自責分率4.50。

(中時 )