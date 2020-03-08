北市南港區東明社宅共有700戶，8日辦理「暖屋入厝」活動記者會。（張穎齊攝）

北市南港區東明社宅共有700戶，8日辦理「暖屋入厝」活動記者會。（張穎齊攝）

北市南港區東明社宅共有700戶，8日辦理「暖屋入厝」活動記者會。（張穎齊攝）

台北市長柯文哲任內力推社會住宅，並祭出「青年創新回饋計畫」，讓青創戶可藉由提案徵選、免抽籤入住社宅，但被議員質疑成效不彰，都發局長黃景茂去年10月原定不再規畫，但8日在南港區東明社宅記者會宣布，未來大、中型社宅仍續辦，小型才考慮不用，青創戶對此紛紛叫好。

黃景茂表示，雖然有議員提到以後不要那麼多青創戶，但柯市長仍認為青創戶對社區營造很重要，不僅有音樂、插花、園藝等才藝專業，且很會辦活動，所以市長說未來至少大、中型社宅要繼續辦，只有幾十戶的小型社宅才可能考慮不辦，「其實柯市長對青創戶是特別鍾愛、厚愛，且深深愛上！」

黃景茂也當眾承諾，請青創戶放心，一定會續辦，並強調這是他與柯市長的共識，社宅的青創戶占總戶數5至7％，如今北市已完成興隆、健康、青年、東明社宅，最近的119戶木柵社宅也快完工，木柵社宅應該會有青創戶；另外今年將會完工社宅1300戶、明年大約3100戶。

北漂8年的青創戶黃文俠認為，青創真的不能取消，且比例要拉高，例如東明社宅有700戶，弱勢族群占30％，那5％的青創戶可以擔任好鄰居，提供社造協助，例如他會出借組裝家具的工具，並擔任諮詢的角色，自己雖然有工作與家庭，但仍會有彈性去執行社造，更有意識去和他人溝通合作。

現場的青創戶也紛紛表示，東明社宅地點絕佳，有餐廳、車站、公園，外觀像是豪宅，讓人美夢成真。黃景茂補充，南港的小彎、中南社宅也陸續會完工，柯市長也提過，南港後續發展不會輸給信義計畫區。

(中時 )