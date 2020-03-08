婦女新知基金會及台灣移工聯盟今天赴行政院抗議，指出家事勞工至今未適用勞動基準法，政府也曾一度提出的「家事服務法」目前進度為0，導致多為移工從事的家庭看護工至今每月工資仍為1萬7千元、沒有七休一、加班費等保障，呼籲應讓家事勞動公共化、把移工納入長照體系中，才能解決問題。

據勞動部調查，外籍家庭看護工以「女性」為主占 9 成 9，年齡以「35~44 歲」者居多，國籍以「印尼籍」占8 成最多，無論有無與雇主約定工時，平均工時每天均約13小時，去年6月調查發現外籍家庭看護工總薪資平均為1萬9947元。

婦女新知秘書長周于萱表示，我國從1992年起引進移工，開始把長照的責任由婦女轉移至移工身上，但至今未適用勞基法、家事服務法等保障，長照成了血汗長照，移工成了制度上的孤兒，政府還針對使用移工的家庭如要使用長照服務有了許多限制。

天主教新竹教區移民移工服務中心主任劉曉櫻指出，目前台灣的長照屬雙軌制，包括使用移工與使用長照，一旦聘僱移工後就不太能夠使用長照資源；台灣國際勞工協會專員許惟棟說，在移工團體多年倡議，政府終於開放聘僱移工家庭可使用長照服務，讓移工有了喘息的機會，但僅限於重度失能，導致使用率並不高。

台灣國際勞工協會研究員陳秀蓮呼籲，政府應廢除由家庭看護工制度，改由公部門聘僱再視需求外展，讓移工加入長照體系，才能讓解決家事移工的問題。

(中時 )