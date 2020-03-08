台中市明道中學今舉行國中部入學考試，6000位學生同時應考，引發質疑。不過全國家長團體聯盟理事彭淑燕表示，家長有將小孩送到私立學校的需求，而明道中學這次的防疫規格做到最高，也獲得台中市教育局的肯定，外界不應過度批評。

在新冠肺炎疫情延燒下，明道中學今天如期舉行國中部入學考試，引發爭議。全國教師工會總聯合會理事長張旭政就批評，這不僅是「聯考復辟」，也讓國民義務教育階段強調的「常態編班」變成「能力分校」，這樣的「招生考試」很可能成為防疫的破口。

不過彭淑燕不認同全教總的說法，她表示，國民基本教育法賦予家長有教育選擇權，現在許多家長有將小孩送到私立學校就讀的需求，不應因為教師團體的立場而侵害學生受教權。

彭淑燕指出，明道中學今日活動，在校門口就進行嚴格管制，包括量額溫、全程戴口罩及手部噴酒精消毒，完成方能入校！活動全程都要戴口罩，每節課活動完了，立刻進行桌面酒精消毒，家長全部在開闊的校園空間，不開放室內休息室，防疫規格做到最高。

彭淑燕說，明道中學此次活動的高規格執行，正可提供後續國家考試如國中教育會考或高職統測這類型考試的執行參考依據。更何況，平日校園內也有數千學生同時進行學習，也未見主管機關諭令要停課，家長期望在校園活動上，不應有兩套標準。

(中時 )