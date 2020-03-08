宋讚養公布新天地教會傳給他的威脅信。(翻攝自YouTube)

新冠肺炎疫情遍布全球，其中，南韓確診人數失控飆升，61歲來自大邱的大媽被認為是「超級傳染者」，被她傳染的人數佔全南韓確診人數的6成以上，引發民眾憤怒，也讓她所在異端宗教「新天地教會」浮上台面，事發後，在台發展的韓國網紅宋讚養接連製作兩部關於新天地教會的影片，竟收到對方來信要求下架，他則勇猛公開回應就是要說出真相，「我是真的一點都不怕邪教的人對我怎麼樣」。

在大邱新天地教會猛爆確診疫情後，宋讚養隨即著手製作相關影片，希望傳達給大眾這個邪教的完整內幕，第一支影片引發熱議並登上台灣新聞媒體，近日他則針對新天地教主李萬熙日前的道歉記者會再推出第二支影片，揭露其中深埋的驚悚內幕，也坦言做這主題的影片，動輒花費40小時以上的時間準備，還會被YouTube黃標(不被推廣並且沒有辦法營利收益)，但他仍選擇去做，理由就是希望藉由影片，防範有人再掉入邪教中。

而關於新天地教會的影片上線後，直接引爆那些所謂「邪教」的敏感神經，宋讚養在最近這支影片中，貼出了電子郵件截圖，新天地教會要求他刪掉影片，威脅若不照做，就要讓「整個頻道消失」，而對此，他昨在臉書公開發文，開頭就回嗆「我是真的一點都不怕邪教的人對我怎麼樣，是他們應該要怕說出真相的人才對」，也表示這些邪教真的在南韓社會寄生太久，負面效應讓民眾飽受折磨，最讓他生氣的是，這些宗教將自己洗白，之後拓展至海外、出現在大家的家鄉，彷彿突然變得純潔了，讓人無言。

宋讚養更爆料，目前被認為是南韓「偽宗教」的新天地、攝理教、母帝等，其信徒都已經來嗆過他一輪，「目前還缺一個統一教，我等你嘿」，同時強調，要那些以被洗腦的人，別來反駁影片內容不是真的，因為他絕對會說這些都是真的，「只是你們被蒙住眼睛而已」，畢竟已陷入的人，死都不會相信這些，「我做影片是要給一般人看的」，而對於他的勇猛回嗆，得到廣大網友支持力挺，但也擔心他的安全。

新天地'李萬熙'哭笑不得的記者會&這所帶來的韓國政治風波

(中時電子報)