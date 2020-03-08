胡瓜主持民視節目《綜藝大集合》，為了獎勵後輩，他提出一個簡單的遊戲玩法，撲克牌遊戲「心臟病」改成腳ㄚ來壓牌，藝人直呼「遊戲太簡單」，紛紛搶著來挑戰，但遊戲過程中，這個看似簡單的遊戲，卻意外困難，因為平常沒有運動習慣的藝人，要一直維持抬腳姿勢，其實動作需要藉助核心肌群的力量。胡瓜與藝人們示範賽，他邊大笑邊抬腳，笑稱「玩這遊戲還要忍笑，因為樣子很滑稽。」

胡瓜玩到仰躺在地，止不住狂笑，現場所有人也笑聲連連，郭婷筠甚至腳抽筋，乾脆現場直接拉筋，而整個遊戲過程中，賴慧如、郭婷筠因核心肌群力量不夠，摔得東倒西歪，賴慧如還直接整個人往後翻躺在地上，只剩腳在桌上，但拚命三娘的她最後還是靠機智反應，奪得冠軍拿到獎金3000元，她搞笑說：「這遊戲太猛，腳放到桌上痠到不行，臉也會笑到抽筋！」

郭婷筠（下）在現場直接拉筋。（民視提供）

本次錄影，還開放附近鄉親報名，媽媽們表示：「非常幸運來到民視攝影棚，前一晚都興奮到睡不著。」胡瓜也熱情與媽媽們PK「腳ㄚ心臟病」，還有2位鄉親媽媽熱情跳到胡瓜身上要示範遊戲，胡瓜撐不住重量，大喊吃不消但也開心表示：「現在進棚錄影沒辦法全台跑透透，不過《綜藝大集合》雖暫改在攝影棚錄影，還是保有與鄉親互動的精神。」

(中時 )