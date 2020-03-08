EX-亞洲劇團在苗栗市中正堂打造「望陽興嘆？-南亞史詩的若影若線」展覽，讓參觀民眾體驗印度神猴哈努曼與皮影戲結合的神奇奧妙。（何冠嫻攝）

EX-亞洲劇團指出，鐵絲凹折創作在手電筒照射下，也可以玩起影子戲，探索戲劇與南亞的獨特魅力。（何冠嫻攝）

呈現南亞《羅摩衍那》故事的亞洲神話特色，EX-亞洲劇團邀請台灣藝壇重量級藝術家「妙工俊陽」，在苗栗市中正堂鐵絲凹折創作，搭配皮影戲概念，規畫「望陽興嘆？-南亞史詩的若影若線」展覽，參觀民眾還能用手電筒玩出屬於自己的一齣短劇，感受台灣表演藝術的魅力，探索戲劇、南亞的文化特色。

苗栗縣政府文化觀光局為提升表演藝術呈現風貌，2019年將售票室轉型為展覽空間，今年妙工俊陽受邀首次展出鐵絲凹折創作，在中正堂展出近20年靈感啟發的作品。EX-亞洲劇團長林浿安表示，妙工俊陽為台灣極具特色的民間藝術家，在雕刻、壁畫、書法等注入豐富亞洲文化色彩。

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林浿安說明，妙工俊陽的系列作品，結合南亞《羅摩衍那》史詩中神猴「哈努曼」故事，將鐵絲變成立體的形形色色神怪角色，參觀民眾還能用手電筒玩起影子戲，演出屬於自己的一齣短劇，並藉故事當中主角「哈努曼」，讓新移民子女或在地朋友認識獨特的亞洲文化，更體驗在地表驗藝術的迷人魅力。

EX-亞洲劇團表示，即日起至9月13日止，在中正堂開放時間均可免費參觀，欣賞鐵絲藝術跨界與南亞史詩結合，另推出「皮影戲工作坊-神猴哈努曼」，體驗印度神猴哈努曼與皮影戲結合的神奇奧妙。

(中時 )