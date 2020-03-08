八卦版B版主公告說明 (翻攝ptt網站)

八卦板規可張貼之新聞網站照 (翻攝ptt網站)

ptt相關討論照 (翻攝ptt網站)

台大實業坊(PTT)八卦版今日凌晨時舉辦「是否同意八卦版禁止張貼中時新聞」投票，立刻引發多位版友留言指責此舉侵犯言論自由。不久版主DreamYeh緊急撤銷投票活動，另位版主Bignana也出面發文表示，是否禁止張貼中時新聞，待版主群討論取得共識後再行公布。

PTT是1995年時，由幾位台大資工系的學生所架設的電子佈告欄(BBS)，為台灣當前最大的BBS網站。而PTT每日瀏覽人數約為15萬人次。

八卦版(Gossiping)為PTT最大討論版，每日平均瀏覽人次超過10萬人次，佔PTT使用者近7成。而每日平均同時上線逛八卦版的人數約為2萬人，晚上的熱門時段可達近3萬人。

PTT八卦版版主是經由版友投票產生，目前共有4位版主共同管理版務，分別為Bignana、XXXXGAY、arsonlolita、DreamYeh。

依據目前八卦板規，可張貼的新聞媒體來源，包括中時、聯合、自由、蘋果、ETtoday、風傳媒…，以及TVBS、三立新聞網、民視、東森、壹電視等等共65家平面、網路及電視媒體。

DreamYeh在刪除投票公告後不久，隨即發文表示，會舉辦投票決定未來八卦版是否禁止張貼中時新聞，是因為近日有板眾提出要求，版主們才針對此事討論。

DreamYeh表示，4位版主中，1個完全不管事，1個不常回覆，因此多數時候版務都是由2位版主處理。此事透過Line與另位版主Bignana聯絡，並告知是否要禁貼中時新聞，打算交給版友投票決定。

DreamYeh說明，因認為B版主已經讀取信息，以為B版主也同意舉辦投票，所以就逕行發布投票公告，但公告後沒多久，Bignana就發文表示，此事不該由投票決定，因此立刻刪除投票活動。

據了解，Bignana、arsonlolita已在八卦版公開個人表態，贊成禁止張貼中時新聞，DreamYeh則反對禁止，並表達個人立場是捍衛各種言論自由，但也另表示這次的投票活動是個人疏失引起的誤會。

至於八卦版到底要不要禁止張貼中時新聞，Bignana和DreamYeh表示，版主群會再討論，待有共識後再行發布公告。

版友ttn851227發文批評，版主群不知道參考何處民意就想辦投票禁止張貼中時新聞，但活動發起立刻被版友罵翻侵犯言論自由，後又馬上刪文。有些版友也回應，若要禁止中時新聞，那親綠媒體也該用同樣標準一併禁止。

(中時 )