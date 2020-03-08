I'm from China. I apologize for scolding you before — 梁铭辉 (@LiangMH666) March 5, 2020

@_mackhorton Hi, Mr.Horton. I am a Chinese fan of swimming. SunYang is so bad. He is good at telling lies. He is lier and he has deceived many Chinese people. I support you! SunYang pollutes the swimming pool. He is not a good swimmer. Thx Mack. — kurisu725 (@kurisu23111961) March 5, 2020

孫楊案審結之後，雖然他還要上訴，一向較支持他的大陸網民輿論卻開始轉向，他們指責孫楊欺瞞大眾。孫楊常在微博上貼圖文喊冤，澳洲泳將霍頓(Mack Horton)抵制他時，他還表示：「你對我無禮，就是對我的國家不敬。」試圖操弄民族情緒，說遭人設計陷害。

現在有大陸網民跑去霍頓的推特用英文道歉：「很抱歉那麼多中國人罵過你，以後隨時歡迎你來我們國家。」「孫楊很壞，他對我們說了謊，謝謝你霍頓，我們支持你。」「微博上已經有很多道歉文了，加油。」大陸網友這次不護短，澳洲媒體有些驚訝，《雅虎澳洲》稱其為戲劇性的轉變。

事實上原本就一直有反對孫楊的聲音，審判期間被大量支持者壓下，審判結果只是讓這些聲音顯露出來而已。歐美人也並非全在打壓孫楊，美國電視網NBC曾稱讚孫楊是「史上最偉大的自由式泳將」。審判結束後，美國雜誌《游泳世界》以「孫楊倒台」的諧音「日落」(Sundown)作為封面，象徵這位巨星的退場。

(中時電子報)