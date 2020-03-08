國民黨主席補選結果出爐，由青壯派立委江啟臣拿下8萬4860票，得票率68.8％，取得壓倒性勝利。補選結束，台北市議員游淑慧表示，接下來是守住高雄好市政。

游淑慧在挺韓臉書社團表示，黨內選舉已結束，高雄守護戰才重要！國民黨50年來最年輕的黨主席，可望帶動立法院青壯世代全面接班，是一個轉機，也是考驗，青壯世代不是只為了接班，而是為了改變和行動。

游淑慧指出，第一個行動任務，就是守住高雄好市政，期盼黨中央能組成「守護高雄應變小組」，由黨主席或秘書長親自督軍，整合黨內每一個發聲管道，全力發聲，對於高雄好的市政協助行銷，對於錯誤扭曲的抹黑幫忙辯護，這是場國民黨的直轄市保衛戰。

另外，游淑慧也分享徐和謙回顧郝龍斌擔任台北市長時的政績，包括YouBike、花博會、祝你好孕、松山─虹橋─羽田黃金航圈…等。

游淑慧表示，過去已經過去了，然而該給的公道評價還是希望有，這不只是郝龍斌的政績，更是國民黨長期執政台北市，一棒一棒的累積。長期藍軍執政的台北市，和長期民進黨執政的高雄，是不是可以互相借鏡呢？「希望高雄市民也能夠給韓國瑜四年的時間，和過去20年比較看看。」

(中時電子報)