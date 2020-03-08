陳姓男子在去年12月WECARE罷韓大遊行前，在臉書發文號召「韓軍志工」，穿著「敵人」相關服飾，在活動中做出破壞罷韓團體形象舉動。警方依違反社維法送辦，法官認為陳1天就刪文，並曾在文章中註明「以不犯法、不傷害他人與自己為原則、理性行動」的「警語」，不構成社維法，裁定不罰。

警方調查，陳男去年12月12日下午，在臉書「韓國瑜中華民國庶民團」社群貼文「對付12／21WECARE罷韓大遊行 ，號召20歲到35歲韓軍志工，穿著敵人之相關服飾，等待他們活動高潮時做出破壞形象的動作或行為。目的為博取媒體高度關注，混淆對方活動重點，提升韓軍整體士氣，吸收中立選民好感」。

警詢時，陳男坦承貼文，辯稱僅好奇韓國瑜粉絲反應，且隔日即將貼文刪除。警方認為陳男在網路散布謠言，依違反社維法送辦。

法官認為，陳男雖有貼文，但其文章亦載明「…以不犯法，不傷害他人與自己為原則，理性行動」等語，難認涉及恐怖或攻擊，縱有網友進行討論，亦未達煽動或蠱惑人心而產生危險，不足以使聽聞者心生畏懼與恐慌，而有影響公共安寧之可能，不構成社維法，裁定不罰。

(中時 )