美國國防部昨（7）日證實，一名駐紮維吉尼亞州的海軍陸戰隊隊員確診感染新冠肺炎，這是美軍首起境內新冠肺炎確診病例，若以全球範圍來看，這是美軍第3例確診。
綜合美國軍事新聞網站Military.com、福斯新聞（Fox News）報導，美國五角大廈周六證實，一名近期剛結束海外出差、返美的陸戰隊隊員確診新冠肺炎。美國防部發言人霍夫曼（Jonathan Hoffman）在個人官方推特指出，這名分發到維吉尼亞州貝爾佛堡（Fort Belvoir）的陸戰隊員檢體結果呈現陽性，該員近期才剛結束海外任務返國，目前正在貝爾佛堡社區醫院進行治療。
霍夫曼表示，美國白宮及國防部都已接獲消息。
這起病例是美軍首起美國境內新冠肺炎確診案例，此前，美軍駐紮海外的部隊也有2名士兵確診，1例是駐紮在韓國大邱的陸軍士兵，另1例是駐紮義大利那不勒斯（Naples）的海軍水手。
(中時電子報)
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