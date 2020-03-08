美國國防部昨（7）日證實，一名駐紮維吉尼亞州的海軍陸戰隊隊員確診感染新冠肺炎，這是美軍首起境內新冠肺炎確診病例，若以全球範圍來看，這是美軍第3例確診。

美軍出現首起美國本土新冠肺炎確診病例。圖為出現境內美軍首起病例的維吉尼亞州貝爾佛堡軍事基地。

綜合美國軍事新聞網站Military.com、福斯新聞（Fox News）報導，美國五角大廈周六證實，一名近期剛結束海外出差、返美的陸戰隊隊員確診新冠肺炎。美國防部發言人霍夫曼（Jonathan Hoffman）在個人官方推特指出，這名分發到維吉尼亞州貝爾佛堡（Fort Belvoir）的陸戰隊員檢體結果呈現陽性，該員近期才剛結束海外任務返國，目前正在貝爾佛堡社區醫院進行治療。

霍夫曼表示，美國白宮及國防部都已接獲消息。

這起病例是美軍首起美國境內新冠肺炎確診案例，此前，美軍駐紮海外的部隊也有2名士兵確診，1例是駐紮在韓國大邱的陸軍士兵，另1例是駐紮義大利那不勒斯（Naples）的海軍水手。

華府淪陷！首例確診即爆社區傳播

美第一家庭恐中鏢？華府保守派大型會議1人確診 川普、伊凡卡都出席

文章來源：Virginia-Based Marine Is State's 1st Coronavirus Case

文章來源：US Marine tests positive for coronavirus in Virginia, Pentagon says

(中時電子報)

#新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #全球 #美國 #美軍 #海軍陸戰隊 #確診 #境內 #首例