美國國防部昨（7）日證實，一名駐紮維吉尼亞州的海軍陸戰隊隊員確診感染新冠肺炎，這是美軍首起境內新冠肺炎確診病例，若以全球範圍來看，這是美軍第3例確診。

美軍出現首起美國本土新冠肺炎確診病例。圖為出現境內美軍首起病例的維吉尼亞州貝爾佛堡軍事基地。

綜合美國軍事新聞網站Military.com、福斯新聞（Fox News）報導，美國五角大廈周六證實，一名近期剛結束海外出差、返美的陸戰隊隊員確診新冠肺炎。美國防部發言人霍夫曼（Jonathan Hoffman）在個人官方推特指出，這名分發到維吉尼亞州貝爾佛堡（Fort Belvoir）的陸戰隊員檢體結果呈現陽性，該員近期才剛結束海外任務返國，目前正在貝爾佛堡社區醫院進行治療。

A U.S Marine assigned to Fort Belvoir, VA tested positive today for COVID-19 and is currently being treated at Fort Belvoir Community Hospital. The Marine recently returned from overseas where he was on official business. Secretary Esper and the White House have been briefed. — Jonathan Rath Hoffman (@ChiefPentSpox) March 7, 2020

霍夫曼表示，美國白宮及國防部都已接獲消息。

這起病例是美軍首起美國境內新冠肺炎確診案例，此前，美軍駐紮海外的部隊也有2名士兵確診，1例是駐紮在韓國大邱的陸軍士兵，另1例是駐紮義大利那不勒斯（Naples）的海軍水手。

(中時電子報)