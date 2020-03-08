藥師陳麗櫻感謝志工黎水妹協助賣口罩。（廖素慧攝）

市府志工王昌梅幫忙量體溫。（廖素慧攝）

新冠肺炎疫情持續發燒，防疫打持久戰，口罩實名制後健保藥局賣口罩、各機關量體溫等防疫需求人力，嘉義市政府出動約200多人次的志工，陸續投入幫忙藥師賣口罩、包裝防疫宣導品，市府社會處長林家緯感謝志工們的熱心付出。

林家緯說，社會處知道衛生局、藥師公會、藥師公會全國聯合會有人力需求，透過嘉義市志工網路，迅速媒合志工周六日到藥局幫忙引導、刷健保卡、賣口罩，讓藥師能夠處理慢性病處方箋或者其他藥物諮詢，也讓買口罩的民眾不用久候。

嘉義市志願服務協會志工黎水妹說，實名制買口罩初期人潮很多，她引導民眾排隊，幫忙拿口罩、找零錢，減少藥師的工作量，民眾也能快一點買到口罩，防疫期間幫得上一點忙很開心。

昱安藥局藥師陳麗櫻說，周六藥局僅有1位藥師，領慢性處方箋的約30至50人，慢箋藥物種類、數量多，需要腦筋清楚、手腳俐落，還要向病人說明吃藥注意事項，感謝有志工幫忙拿口罩，減輕工作負擔。

4日起進出市府須量額溫、清潔手部，16年志工的王昌梅當天上午7點半就到市府幫忙量體溫，她說，大家都很配合，也有禮貌。

九華山地藏庵捐助嘉義市10萬份平安香皂，也有218人次的熱情志工從早到晚，花了2天將10萬份過香爐、地藏王加持的平安皂與勤洗手宣導單張釘在一起，讓拿到平安皂的市民，也都能知道防疫之道。

(中時 )