教育部今天表示，今年國中教育會考 3月12日至14日辦理報名作業，4月10日寄發准考證，5月16日及17日考試，應屆國中畢業生免繳報名費，非應屆則要繳交500元。

教育部指出，無論入學管道是否使用國中教育會考成績，所有國中應屆畢業生都應該參加國中教育會考。國中應屆畢業生免繳報名費，由就讀學校代為辦理集體報名，學生繳給就讀學校資料包括考生基本資料、相片電子檔，若為身心障礙及重大傷病考生，應檢附相關合法有效證明文件正本、影本各1份，正本驗後發還。

非應屆國中畢業生則繳交報名費500元；低收入戶子女其直系血親尊親屬支領失業給付者），免繳報名費，由教育部國教署全額補助；中低收入戶子女，由教育部國教署補助60％（即300元），需繳交報名費200元。

非應屆國中畢業生採個別報名，於3月9日上午8時至3月11日下午5時自行上網（ http：／／cap.ntnu.edu.tw ）填報個別報名表資料，並於3月12日至14日至考區試務會辦理報名，逾期不受理。

考生需攜帶繳交（或繳驗）資料包括學歷證件及國民身分證（或戶口名簿）正本、網路列印的個別報名表、報名費、貼足35元郵票的一般中式12K標準信封（長23公分、寬12公分）2個，身心障礙及重大傷病考生應檢附相關合法有效證明文件正本和影本各1份，正本驗後發還。

今年國中教育會考全面開放使用冷氣，溫度原則上將設定於攝氏26度至28度。考量學生個別需求，選擇使用「非冷氣試場」的考生，應於報名時填寫「非冷氣試場應考服務申請表」提出申請，申請後不得再變更試場。

有關今年國中教育會考相關詳細資訊，可上國中教育會考網站或109年國中教育會考全國試務會網站查詢。

(中時 )