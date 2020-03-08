北市張姓運送水果司機，去年11月12日因凌晨駕車，精神不濟，行經洲美快速道路上撞擊路邊施工人員，導致李姓工人大腿與工程車尾翼擠壓當場被截肢，士林地檢署依過失致死罪起訴，並因張與死者家屬未達成和解，建請法院從重判處至少有期徒刑5年，以資懲戒。

24歲張姓駕駛案發當天凌晨3點多抵達水果行，獨自1人駕貨車出門採買，行經快速道路時打瞌睡，先撞擊警示三角錐、爆閃燈後驚醒，4時許撞上正在執行橋面伸縮縫清潔的李姓工人，而工人遭推擠，大腿撞上車尾尖銳的升降尾翼邊緣，遭截肢大量失血，凌晨4點多宣告死亡。

張當場對死者太太、4名子女鞠躬道歉，家屬質疑，既然都在打瞌睡，又怎麼能說出車速只有時速70到80公里，應該速度更快，雙方調解至2月底，仍無法達成和解。

檢察官考量，張行車未減速直接衝撞公務路段施工人員，惡性非輕，建請法院從重判處有張男有期徒刑至少5年。

(中時 )