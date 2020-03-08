桃園市外籍居家檢疫人數截至8日止累計達55人，且14人已解除列管，桃園市長鄭文燦8日至中壢警分局與居家檢疫的韓籍女大生視訊關切，鄭文燦表示，許多外籍學生到中壢讀書，其中部分學生來自疫區國家，強調，防疫必須是一張「安全網」，外籍人士也需妥善照顧。

鄭市長表示，市府因考量溝通順暢才能充分掌握追蹤疫情，故由外事員警負責每日外籍居家檢疫人士的聯繫追蹤，針對列管對象進行健康關懷及提醒相關檢疫規定，並配送裝有居家檢疫手冊、14日份口罩、餅乾、礦泉水、環保袋的居家檢疫包。

為達到防疫零死角，鄭文燦親自到中壢警分局了解外事警察針對外籍人士居家檢疫的工作，並在現場與居家檢疫的韓籍女大生進行視訊連線，關心居家檢疫的實際情況，並特別強調「防疫必須是一張安全的網」，不能有破洞，外籍居家檢疫人士，也需要用心處理。

市長與韓女大生視訊過程中，除確認檢疫包是否送達學生手中外，市長問及學生是否喜歡市府贈送的檢疫包，韓籍女大生表示「非常喜歡」，並強調特別喜歡檢疫包贈送的零食「乖乖」，現場氣氛十分窩心，市長也特別關心學生健康狀況，並提醒可以用中藥材燉雞湯，增強抵抗力。

(中時 )