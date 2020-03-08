張洛偍正拍攝三立新華劇《天巡者》，日前趁劇組空檔，和大學同學相約爬山運動，張洛偍認為運動不但可以增強體格，又可以提高免疫力，現在疫情關係，不適合到人多的地方，除了勤洗手外，也提醒大家要適當的運動。

平常就愛運動、健身，張洛偍和同學挑戰內湖金面山步道，金面山屬於大小石頭交錯而成，中間甚至有一小段需要依靠繩子行走，提高攀登難易度，但相較一般步道運動量很足夠，也讓過程添增許多樂趣。

登頂後，可以俯瞰整個台北盆地，張洛偍不忘在IG打卡聖地狂拍，舞蹈底子深厚、平衡感極強的他，更是直接跳上岩石做出許多高難度的飛躍式跳躍，讓經過的登山客尖叫聲四起，驚呼「太可怕了！」照片一PO出粉絲也紛紛留言表示「太危險了」、「完全不敢站在上面」，他也笑著回覆粉絲「哥練過，不要擔心」。

張洛偍提倡運動，防疫期間到戶外運動是不錯選擇。（圖／周子娛樂）

「絕不要放棄夢想！當你真心渴望某樣東西時，整個宇宙都會聯合起來幫助你完成。」這是張洛偍第一部戲最印象深刻的台詞，時常用此話激勵自己，張洛偍睽違一年，再接三立新華劇 《天巡者》，對演戲充滿熱忱，期待可以挑戰更多不同的角色。

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(中時電子報)