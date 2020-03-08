46歲馬來西亞歌手張智成，出道邁入20年、推出過10張個人專輯，歌藝了得並有著「R&B小王子」的美譽。去年底剛推出新專輯《你是不是張智成》，近日正忙於宣傳行程，但3月3日時張智成突然在個人的社群媒體上發文：「其實也沒什麼大事，唱片和經紀約全部完成。從2020年3月1日開始我就無合約狀態。」宣布自己無約一身輕。

張智成當年以〈May I Love You?〉、〈凌晨三點鐘〉等多首歌曲迅速走紅，也曾和表妹梁靜茹合唱〈一家一〉。初出道時因很愛發問及表達意見，張智成隨即被工作人員冠上「難搞」的封號，好意被曲解也讓他一度萌生不當歌手的念頭，還罹患憂鬱症，花了兩年的時間才走出低潮。

張智成曾和表妹梁靜茹合作歌曲〈一家一〉。

曾表示自己個性太直，其實不適合走演藝圈這條路，張智成為了向家人證明當歌手是正確的決定，一直逞強至今。雖然跟合作多年的「太合音樂」、經紀公司「台灣闊思音樂」約滿不續，張智成卻沒有要放棄音樂，「未來繼續用自己的經驗和歷練經營音樂事業，可能性很多因為音樂的世界可大可小。」

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(中時電子報)