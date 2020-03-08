直播》澳洲音樂家影響 3大學部分停課 指揮中心14：00記者會 13:332020/03/08 中時電子報 中時、 鄭郁蓁 、中時電子報、 莊楚雯 、 尉遲佩玉 、 徐秀娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央流行疫情指揮中心記者會。（李柏澔攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 【現場直播】疾管署「中央流行疫情指揮中心」例行記者會｜2020.03.08 澳洲音樂家確診新冠肺炎，國內多所大學課程受到影響，繼東吳大學3音樂系老師和文化大學9位音樂系老師部分停課外，台師大音樂系也有6名兼任老師受波及，他們也將停課14天，影響擴大。 指揮中心昨天也宣布，法國、德國、西班牙旅遊警示升為第二級，回台須14天自主健康管理，其他歐洲國家是否也會升級？中央流行疫情指揮中心將於今日14:00召開記者會，說明疫情及防疫作為等，《中時電子報》提供全程直播。 (中時電子報) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #台灣 #停課 #音樂系 #老師 #澳洲音樂家 也許您會感興趣 推薦閱讀 與澳洲確診音樂家同機 長榮機組員返台 06:232020/03/06 生活 確診澳洲男228在台演出 過程中曾咳嗽 09:052020/03/06 生活 澳洲音樂家2入觀眾席 排練照曝光網驚：慘了 11:132020/03/06 生活 中鏢澳洲音樂家來台9天 活動時間序曝光 13:002020/03/06 生活 全球3億學生停課閒晃 專家質疑抗疫效果 12:552020/03/06 兩岸 澳洲音樂家確診 指揮中心匡列147名接觸者 13:452020/03/06 生活 大政治大爆卦-無色覺醒》澳音樂家入境、演出都咳 境管、診所無積極處置？ 14:112020/03/06 政治 澳確診音樂家波及範圍擴大 東吳音樂系緊急宣布停課14天 19:342020/03/07 生活 澳洲音樂家確診新冠肺炎 網友一句話質疑 23:192020/03/07 政治 澳洲音樂家趴趴走 接觸400多人 04:102020/03/08 生活新聞 生活熱門新聞 唐鳳日本爆紅...日IT大臣被砲轟竟回5字 連安倍都傻眼 - 生活 去好市多買「京醬披薩」 一看成品他崩潰：根本黑暗料理 - 生活 全聯最猛商品「疊了又疊」 網一看照片暴動：根本買1送7 - 生活 驚！這邊買口罩免排隊 庫存5000個讓台北人哭了 - 生活 為一袋衛生紙 3女在超市開戰 上演綜合格鬥 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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