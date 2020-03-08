【現場直播】疾管署「中央流行疫情指揮中心」例行記者會｜2020.03.08

澳洲音樂家確診新冠肺炎，國內多所大學課程受到影響，繼東吳大學3音樂系老師和文化大學9位音樂系老師部分停課外，台師大音樂系也有6名兼任老師受波及，他們也將停課14天，影響擴大。

指揮中心昨天也宣布，法國、德國、西班牙旅遊警示升為第二級，回台須14天自主健康管理，其他歐洲國家是否也會升級？中央流行疫情指揮中心將於今日14:00召開記者會，說明疫情及防疫作為等，《中時電子報》提供全程直播。

(中時電子報)