苗栗縣政府成立水土保持服務團，成立迄今15年，到大湖、三灣與泰安鄉公所駐點服務，提供免費諮詢及水土保持申報書填報等協助事項，降低民眾誤觸法令機會廣受好評。今年水土保持服務團再進駐頭份市、通霄鎮、三義鄉，解決山海線民眾的山坡地問題。

苗栗縣山坡地面積占86％，去年違反水保法共141件，開罰累計達1000萬元，縣府水土保持科說明，經分析，幾乎都為民眾不清楚自己的土地為山坡地而觸法，因此為有效提升民眾理解辦理水土保持申請辦法，以及輔導觸法後的水土保持違規如何進行改善，縣府成立水土保持服務團，併進駐縣府與鄉鎮市公所，就近提供免費諮詢服務。

水土保持服務團由近百名技師、學者等各界專業人士組成，在縣府、大湖、三灣與泰安鄉公所提供服務，輔導成效良好，今年增加頭份市、通霄鎮、三義鄉等3鄉鎮市公所駐點服務。苗栗縣政府水利處水保科長張坤源說明，海線地區山坡地少，因此民眾多不清楚相關法規，因此於通霄駐點服務海線民眾；三義駐點可舒緩大湖鄉草莓季時的大量案件，並協助卓蘭、銅鑼民眾；頭份則支援服務竹南、造橋居民。

張坤源表示，新增的通霄駐點多受理光電業者、農業設施等申請，頭份為建商、土地等，三義則為休閒農場、建築開發等相關諮詢，今年共計6駐點提供免費服務，希望民眾在土地利用前，可先行諮詢相關山坡地水保問題，避免觸法受罰。

(中時 )