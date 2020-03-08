何潤東（右）自編自導黑暗懸疑題材 ，邀好友徐若瑄（左）當製作人。（頤東娛樂提供）

何潤東（右）邀徐若瑄（左）擔任新戲製作人。（頤東娛樂提供）

何潤東繼自導自編自演《翻牆的記憶》奪下金鐘獎最佳導演後，再推出第二部自製的黑暗懸疑影集《誰在你身邊》（Who’s by your side），這次他將專心幕後工作，擔綱導演與編劇，並邀來多年好友徐若瑄出任製作人，男神攜手女神共組斜槓夢幻組合。

徐若瑄表示，「P導（何潤東）作為一個導演在講戲時，任何人都會深深被他吸引！」她不諱言這次最大的挑戰，就是跳脫演員身份當製作人，導演何潤東對於徐若瑄的加入則感到相當興奮，「有她幫我一起扛，說不定有幸再次入圍金鐘獎最佳戲劇」，期待兩人的合作擦出全新火花，預計三月開拍。

何潤東與徐若瑄相識近20年，私交甚篤的兩人，緣起於何潤東當年獨自一人到日本進修日語，當時在日本事業如日中天的徐若瑄對他很是照顧，異鄉發展的兩人因此累積深厚交情。《誰在你身邊》是兩人跳脫演員身份，首次以導演與製作人的身份合作，徐若瑄表示，「這次是黑暗懸疑的題材，是P導很想嘗試的類型，看得出他從劇本、選角、造型，甚至美術、攝影都有涉入。」她更大讚何潤東除了對工作專注、努力，專業感更是他有魅力的部分，「與他深交多年，了解他的好人品、好個性，很放心與他成為戲劇上的合作夥伴。」

何潤東則看重徐若瑄獨到的審美觀及看事情的角度，更對她負責任的敬業工作態度相當佩服，「得知她近年開始對電影及戲劇幕後工作感興趣，加上我對鏡頭語言、演員、編劇這方面較為了解，聊過之後我們一拍即合，更能彼此互補。」

何潤東執導第一部作品《翻牆的記憶》探討校園黑暗面題材，新作《誰在你身邊》為黑暗懸疑題材，將進到另一個年齡層，探討婚姻關係中人性的善與惡，在情感中我們總想表現出「善」的那一面，若關係沒有維持好，往往因為既得利益，而不自覺顯露出「惡」的那一面，引來負面的連鎖反應，希望透過劇中的反面教材帶出人性的黑暗面。《誰在你身邊》將沿用《翻牆》原班人馬製作團隊，導演何潤東表示，同一團隊已培養出良好的默契，加上有製作人徐若瑄的參與，讓我們信心倍增。

特別選在「38婦女節」這天公布除了製作人何潤東、洪秀玲外，再加上徐若瑄的理由還有一點，便是何潤東希望能藉由兩位女性的角度，一起來為劇中的兩對婚姻關係找出更值得深入探討的觀點，畢竟從男人和從女人的角度看事情真的很不一樣，而婚姻中的女人更承擔了很多沒有說出口的壓力，一次加碼兩位女製作人，何潤東自嘲「我可要皮繃緊一點了」。何潤東曾於年初受訪時表示，這部戲他絕對不會有的角色就是「演員」，至於徐若瑄有沒有可能除了製作人一角也加入演出陣容？何潤東笑答，「這就要看徐大製作人對何導演是否滿意了，不過卡司一定會讓大家期待的。」

《誰在你身邊》即將在三月開拍，面臨新冠肺炎疫情期間，何潤東十分加強防疫措施，前置期間他已嚴格要求所有工作人員都一定要確實戴口罩、勤洗手、定時量體溫，原本劇中有出現的醫院場景戲碼也將修改劇本避開醫院拍攝，開拍後將盡全力做好全體人員的安全防護措施。

(中時 )