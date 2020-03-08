中央研究院今（8）天中午宣布，成功研發出新新冠病毒快篩檢測試劑，成功合成能辨識新冠病毒（SARS-CoV-2）蛋白質的單株抗體群，未來若成功量產，篩檢新冠肺炎有機會像流感一樣，15至20分鐘就能迅速得知結果，有效提升採檢量能，大幅超前目前以核酸檢驗方式進行平均約4小時、還且需特殊儀器。

中研院基因體研究中心研究員楊安綏表示，快篩的關鍵，在於其抗體試劑需能準確辨識新冠病毒！

中研院長廖俊智表示，此次的成果是由於中研院各團隊已於2月初便開始通力合作，快速合成新冠病毒核蛋白抗原，楊安綏團隊運用數十年來累積的技術，日以繼夜進行抗體合成及篩選，才有此項重要成就。

楊安綏率領研究團隊在短短19天內，針對7種人類冠狀病毒核蛋白（Nucleocapsid protein）抗原，製造出第一批46株毫克等級產量的單株抗體(IgG)，其中有1株抗體有極佳的單一辨識性，只對新冠病毒有反應，並不會與SARS、MERS病毒或其他導致一般感冒的冠狀病毒有交叉反應，可於快篩時有效判別是否感染新冠病毒。

基於新冠肺炎病毒在歐美地區快速蔓延，如何縮短快篩病毒毒時間、並加速檢測的通量，成為各國最為重視，投入眾多心力，盼能獲得重大突破。

楊安綏實驗室開發完成合成抗體庫技術平台，其優勢核心技術在於其已獲專利的合成抗體庫群。抗體庫的使用及保存均以大腸桿菌系統操作，不須動物設施，因此時間、耗材、及環境成本極低，再加上以人工智能計算機設計，可快速提供大量新穎且具有獨特性針對抗原的對應辨識抗體，這些抗體是提供防疫方案的創新基礎。

(工商 )