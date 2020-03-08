小薰（黃瀞怡）主演的恐怖短片《租屋》日前釋出預告，片中她住進彷彿凶宅的房間，房東不時露出詭異笑容，屋內出現不明靈體，天花板滲出血漬甚至唾液的奇怪景象。小薰透露，進片場第一天就被嚇到，「因為有一間房間的廁所裡面都是血」，讓她擔心劇組是不是真的租了一間凶宅來拍，不時心有餘悸，「雖然知道是假的，但因為劇情設定有靈異鬼怪的氛圍，那種恐懼會從心裡跑出來。」

《租屋》該劇集描述小薰所飾演的女主角阿蘋為了償還龐大債務，而在租屋網站找到這間隱匿又便宜的套房，但漸漸地發覺這房子好像有點不對勁，包括總帶著莫名笑容的房東、隔壁詭異的房客、樓上沉重的腳步聲、半夜垂落的唾液，加上地上散落的毛髮，她發現所處的空間似乎並不只屬於自己。

小薰認為有些犯罪可能無法避免發生，但要盡自己所能，去防範，並自我保護，「一些防護措施都要做好，最好隨身攜帶防狼噴霧，絕對不要離身。」同時她更加碼提供妙招，「如果有女生喜歡鉚釘包的話，建議可以去買，因為當遇到危險的時候，那就可以拿鉚釘包直接對壞人打下去。」

《租屋》場景陳設逼真，讓小薰常常受驚嚇。

劇集《76号恐怖書店》改編自不帶劍的小說《恐懼罐頭》，集結《租屋》、《計程車》、《捉迷藏》、《飢餓》共四部短片，3月15日起每周日凌晨12點於myVideo播出。

小薰在《租屋》中常遇到詭異房東賴澔哲。

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(中時電子報)