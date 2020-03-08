國民黨立委陳超明，5日在立法院質詢時，表示自己召集地方的社區發展協會，邀大家一起做口罩，更向衛福部長陳時中喊話「這是救你的辦法」，聽完陳超明的一席話後，陳時中也笑了。

陳超明先向陳時中說辛苦了，讚他表現非常優秀，但口罩之亂一直都在，實在想不通，為什麼一定要工廠做的口罩？

陳超明表示，自己提供材料，在選區召集地方的社區發展協會，動員做口罩，阿公阿嬤、社區志工人員，大家非常熱烈學習，「一個老人家，在家裡做個2、30個口罩給家裡用，就不會吵，口罩會臭，用布的做」，用民間的方法，只要召集起來，口罩絕對夠，「摸蜊仔兼洗褲」。

陳超明認為，政府沒有注意到這一塊，現在口罩材料很多很好，像自己拿到的材料，就能防只H5N1，且經過認證，「比你們口罩還要好，你們政府官員就是不接地氣，雖然817萬票贏了，但我發覺你們沒有走到裡面，沒有像我陳超明這樣子」。

陳時中則回說，「如果有這麼好的辦法，委員應該早點跟我們說的，就可以早點進行，我可以研究看看」。

陳超明再次強調，自己做的口罩絕不亞於工廠的口罩，更喊話「這是我救你的辦法」，並邀請陳時中到社區參觀，如果社區發展協會弄得好，社區感染原就會降低很多，「他們是一人教一人、一人防一人，比共產黨還要厲害欸」，陳時中聽完沉默了一下，接著笑了。

(中時電子報)