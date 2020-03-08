高雄一名65歲男子7日下午搭公車，因不滿司機要他將折疊式腳踏車收起來，當場發飆怒嗆，旁人幫司機緩頰也被遷怒，整車乘客被迫停在路邊20分鐘，動也動不了；警方獲報趕到，豈料男子仍不斷叫囂，甚至辱罵員警三字經，警方只好強制將他拖下車，並依妨害公務罪嫌送辦，乘客們見男子被上手銬，忍不住拍手叫好「水喔，抓起來了！」

林園警分局港埔派出所副所長陳志仲表示，65歲張簡姓男子7日下午騎著折疊式腳踏車搭公車，因為從後門上車，司機第一時間沒看到，行駛到下一站時司機發現後，立刻請他依照公司規定，將折疊式腳踏車收起來，以免影響其他乘客。

沒想到，男子認為受辱，當場與司機吵了起來，聲音愈來愈大，一旁的乘客看不下去，出面要他遵守公車搭乘規定，男子更是惱羞成怒，一口咬定是司機先罵他，甚至主動打電話報警，要警察趕快到場替他伸張正義，此時車上乘客紛紛拿出手機錄影存證。

員警獲報趕抵，好言相勸要男子冷靜，但他仍不斷叫囂，也拒絕出示身分證件，警方見整台車停在路邊已僵持20分鐘左右，顧及其他乘客權益，便強制拉男子下車，不料他竟然對員警大罵三字經，警方立刻將他壓制在地，並當場上銬。

「早就該銬起來了！」車上乘客見員警強制執法，紛紛叫好，拍攝的影片隨後也上傳臉書粉絲專頁，在場的乘客也上網留言補充說，這位60幾歲老人在司機要開車時，還跑去拉司機的手，因此車子只好停在路邊，全車等他1人。

警方表示，男子到了派出所仍對警方很不諒解，直到友人趕來勸阻，才沒再繼續叨念；警方訊後將他依妨害公務罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

(中時 )