校園遊樂場是陪伴學童長大的重要空間，但不少遊具有老舊與安全性不符的問題，新竹市政府特別向中央爭取經費，檢驗全市30所市立小學遊具，將內湖等8所小學的遊具汰換改善，內湖國小還設有2樓溜滑梯，讓校園成為孩子的歡樂城堡。
市府教育處指出，衛福部自2017年修正「兒童遊戲場設施安全管理規範」，針對遊具提出更高規格的要求，因此教育處調查盤點全市國小的校園遊具，針對安全性等有疑慮的遊具優先汰換。
其中，內湖國小舊遊戲場已設置了21年，遊戲場地過於狹小，遊具間距不足，另還有鋪面變形、硬化、遊具本體脫漆、生鏽、破損、螺絲鬆動等問題，市府因此向中央申請180萬經費進行改造。
改造工程設計了兩座高空溜滑梯，入口處設置於校舍2樓，學童可直接從2樓溜到1樓的沙地，另，為培養學生交通觀念，也特別設計「安全燈號管控裝置」，學童在2樓入口處按下綠燈後，1樓出口處即亮紅燈警示提醒鄰近學童遠離，兼顧安全性、速度與趣味感。
(中時 )
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