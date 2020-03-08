行政院長蘇貞昌先前宣布管制口罩出口慘遭砲轟，但其成效有目共睹，也引來許多國家跟進，知名主播張雅琴便公開表示「許多人都欠蘇貞昌一個公道」。對此，名嘴羅友志則提及小故事譬喻，笑翻許多網友。

蘇貞昌宣布管制口罩出口引來諸多批評，然而，口罩實名制購買5日起增為成人每7天可購入3片，令許多人讚譽有加！各國紛紛大讚台灣之所以能有效控管疫情，其中就是因為政府管制口罩。張雅琴日前曾大讚蘇有先見之明，總看得比別人遠，但張也強調功勞並非全歸功蘇，這是台灣及整個防疫團隊的努力及配合。張雅琴並點名曾罵過蘇貞昌的人，包括范瑋琪、馬英九等人，認為這些人都應該道歉，並還蘇貞昌一個公道。

對此，羅友志有感而發的在臉書提及小故事，他說有一次大家圍著欠100萬債的人家叫囂「還錢啦！」其中一個人欠村子1000萬的人也在其中，大家驚問「他也欠妳錢？」欠1000萬的說「沒有，我以為跟著叫，大家會忘了我欠錢的事」。羅友志文末也特別標註「張雅琴嗆還蘇貞昌公道有感」。

網友則紛紛笑稱「跟現今的環境怎麼如此之雷同」、「馬屁拍得太明顯」、「先喊先贏的概念」、「這個好深度」。

(中時電子報)