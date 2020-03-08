前耕莘醫院周姓男護理師，因長期失眠，利用值勤機會，偷走醫院內的80支導眠靜注射劑，事後為掩飾犯行，竄改2名病患的發退藥紀錄，佯裝病患使用，因院方發現速眠劑短少，且周男施用速眠劑後精神有異，周男才坦承偷藥。台北地院依竊盜、偽造文書罪判處周男拘役80日，可易科罰金8萬元。可上訴。

判決指出，周男去年9月28日，竊取醫院所有俗稱速眠劑的第四級管制藥品Dormicum Inj-5mg導眠靜注射劑80支，自己使用45支。

周男為掩飾犯行，利用身為護理師，填載醫院發給藥物資訊系統機會，登入醫院電腦系統後，分別於當天上午、中午，在該院2名病患的《發退藥紀錄詳細資料》電腦系統單內，不實登載2名病患各消耗20支、80支速眠劑後，上傳至醫院電腦主機。

事後因周男施用速眠劑後精神狀態有異，醫院同事通報院方，院方也同時接獲80支速眠劑短少情事，院方詢問周男後，周男坦承竊取速眠劑，並交出剩餘35支速眠劑，醫院報警偵辦，周也於案發後離職。

法官認為，周男身為護理人員，僅因患有失眠等身心症狀，竟不思以正當管道獲取藥品，竟於值勤醫院護理勤務期間，以竊盜、偽造文書等方式，取得藥物供己施打使用，造成醫院財產損失，並損害醫院對藥品管理，考量周男認罪，案發後離職，依竊盜、偽造文書罪判處周男拘役80日。

(中時 )