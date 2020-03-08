現代的社會比以前更容易受到流行病的攻擊。1919年西班牙流感肆虐各地，大約5000萬人喪生，平均5人就有1人感染，死亡人數超過歷史記載過的所有疾病。100年前地球19億人口，2020年地球人口超過75億，人口成長4倍，人類已經是地球上最大的物種，也是病毒最好的繁殖目標。對付瘟疫最好的方式就是隔離，不是降息。現在有飛機、高鐵、公主號，只要幾個小時疫情就能大規模爆發。

很多人把這波股市的下跌歸咎於疫情，大陸的經濟早已衰退，全世界手機的銷售量下滑，股票市場在12000點堆出巨大的科技泡沫，疫情只是觸發下跌的因素之一，有無疫情，差別在跌的速度。什麼樣的因素觸發跌勢不重要，重要的是有沒有進入空頭。如果有，那就逢高減碼、向下操作。

全世界的政府都中凱因斯的毒，舉債推動建設、低利率提高投資、經濟擴張、製造更多的商品，無所不用其極的干預，只要能維繫經濟、推升股市、降低失業就行了。政客討好選民，民主國家中毒也就罷了，社會主義推動計畫經濟，造成政府權力極大與專制政權，權力大到隱匿疫情。真相不變，更晚發現。

政府基金、國安基金護盤就是干預，干預等同扭曲市場機制，所有救市措施、拯救股市方案都是不公平的分配，自由市場有自我調整功能，繁榮之後是蕭條，蕭條之後是繁榮，景氣循環有其常態，景氣循環來自需求變動而非供給。供不應求景氣回升，供過於求景氣衰退，人們欣然接受一年四季季節變換，不允許景氣循環?

因應疫情聯準會閃電降息。經濟衰退：降息；失業率上升：降息；股市暴跌：降息；武漢肺炎：降息。降息治百病。降息就像嗎啡，上癮後不可自拔。降息刺激企業更多投資、寬鬆的貨幣政策激勵股市，政府干預景氣循環、干預股市，股票市場依然是經濟的櫥窗，粉飾經濟的櫥窗，股市維持高檔而經濟持續衰退，將使全市場都是地雷區。價格嚴重偏離價值的股票就是地雷股，一被發現立刻暴跌。

疫情使消費與經濟活動減少，終端需求減少是必然，透過降息鼓勵投資生產，非但解決不了疫情，還會製造更大的災難。

追根究柢就是所有人都把衰退、蕭條當作洪水猛獸，多數人習慣做多，阻擋衰退與股市下跌才能博取好感，政府干預市場，是一種剝奪，剝奪所有人財富重新分配的機會。消失的景氣循環，最長的萬點行情，真的符合所有人的利益？

聯準會降息是善意的，政府護盤是善意的，扭曲股市與經濟現實是善意的，大陸政府一開始隱匿疫情也是善意的。

通往地獄的路，都是善意鋪成的。

(本文作者為中華財經台分析師王文良)

(中時電子報)