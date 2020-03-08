小薰(黃瀞怡)去年拍攝的恐怖題材短片《租屋》，日前首播預告版，片中看見她住進彷彿凶宅的房間，又遇上不時露出詭異笑容的房東即引起網友發毛，加上被警告「妳要小心喔！住這間都住不久」一句話提醒趕緊搬離，但這時彷彿有不明靈體出現，天花板滲出血漬甚至唾液，都讓網友大呼「不敢一個人住了」。小薰透露拍攝該片第一天，進入現場即被嚇到，「因為有一間房間的廁所裡面都是血，當時進房間還覺得怎麼這間房東沒有整理好？」

《76号恐怖書店》系列之一《租屋》場景陳設逼真讓小薰感到驚嚇。（圖七十六号原子提供）

小薰說，她當時一度不敢進去那間房間，很怕劇組真的租了一間凶宅來拍。雖後來才知是劇組美術跟道具陳設，拍攝時期仍不時心有餘悸，「雖然知道是假的，但因為劇情設定有靈異鬼怪的氛圍，那種恐懼會從心裡跑出來。」

小薰認為有些犯罪可能無法避免發生，但平常就要盡自己所能去防範，並自我保護，「一些防護措施都要做好，最好隨身攜帶防狼噴霧，絕對不要離身。」她更加碼提供妙招：「如果有女生喜歡鉚釘包的話，建議可以買，因為當遇到危險的時候，就可以拿鉚釘包直接對壞人打下去。」

《租屋》是《76号恐怖書店》系列之一，與《計程車》、《捉迷藏》、《飢餓》共四部短片所集結，該劇集改編自不帶劍的小說《恐懼罐頭》，目前訂於3/15起每周日凌晨12點於myVideo推出。日前推出《租屋》一分鐘預告後，部份片段即撞進觀眾心中深層危機，引發獨居網友趕緊秒速關閉畫面，深怕有太多「補腦畫面」。

《租屋》描述小薰飾演的女主角阿蘋為了償還龐大債務，而在租屋網站找到這間隱匿又便宜的套房，但漸漸地發覺這房子好像有點不對勁，包括總帶著莫名笑容的房東、隔壁詭異的房客、樓上沉重的腳步聲、半夜垂落的唾液，加上地上散落的毛髮，她發現所處的空間似乎並不只屬於自己。

導演莊絢維將現代人的恐懼與焦慮表現於該劇中，讓戲劇呈現心理危機的反映，以追求恐懼的極致，並企圖打造社會犯罪臨場感，除了直接碰撞獨居可能出現的恐懼心理狀態，也讓主角內心深處迫切尋求答案時，引發更強烈的恐懼。

小薰在《租屋》中遇到的詭異房東由賴澔哲飾演。（圖七十六号原子提供）

(中時 )