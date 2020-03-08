「國標舞女王」劉真住院搶救1個月，知情人士說，劉真已從葉克膜改裝心室輔助器，為了裝機必須在心室挖洞，因此一旦裝上心室輔助器後就只有等待換心一途，別無選擇，但因劉真日前已出現自發性腦出血等狀況，目前心臟移植的順位已大幅往後。

劉真2月初入院做心臟主動脈瓣膜置換手術，因過程中心臟驟停，緊急用葉克膜搶救，2周後換用心室輔助器，熟悉內情人士指出，使用葉克膜的患者好轉後或許不必換心，但只要裝上心室輔助器，就一定得等心臟移植，因為裝機過程會在心室挖洞，使組織受到根本性的破壞。

據透露，劉真上周因自發性腦出血進行開顱手術，有媒體甚至指開了五次，熟稔內情人士說，把清小血塊也算一次手術，說得太過嚴重，但劉真確實因為自發性腦出血開顱，表示腦功能已經惡化，據內部資料，劉真的心臟移植順位已大幅往後。

根據器官移植相關規定，已使用葉克膜、呼吸器等維生設備，意即不換器官就會死的患者屬最優先等級Status1，但前提是患者其他器官功能都不差，否則器官移植後也會因其他器官的問題無法恢復健康，甚至死亡。而根據財團法人器官捐贈移植登錄中心的最新資料，目前全台等待心臟的有191人，但今年截至目前為止僅12人獲得心臟。

(中時電子報)