李麗珍女兒遺傳好基因顏值高。(圖／翻攝自許倚榕IG)

許倚榕身材姣好。(圖／翻攝自許倚榕IG)

昔性感女神李麗珍以《開心鬼》系列電影打開知名度，成為學生情人，但因為甜美可愛形象，讓她接戲受到限制，為求突破，她接拍三級片《蜜桃成熟時》大受歡迎，奠定一代豔星地位，之後在歌壇、影壇發展順利，不過感情就沒事業順利，1996年與音樂人許願結婚並息影，婚姻僅4年就告吹，不過兩人育有一女，現女兒已長得亭亭玉立，外貌、身材不輸媽媽，令人驚豔。

李麗珍當時嫁給許願時，被稱為美女與野獸組合，不過婚姻僅4年就告吹，女兒許倚榕撫養權歸媽媽，之後她與已婚音樂人潘源良的婚外情曝光，兩人分分合合30年，最後沒能廝守終生，李麗珍現跟女兒相依為命，雖感情路不順，但生活還是很幸福。

而女兒許倚榕現越大越漂亮，不僅遺傳媽媽女神容貌，身材也是吸睛，一雙大長腿相當搶眼，頗有媽媽當年的風範，不過李麗珍曾透露，女兒沒想要出道，而向來和女兒感情好的她，也常當聆聽者，更讚女兒比她年輕時乖。

(中時電子報)