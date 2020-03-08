昔性感女神李麗珍以《開心鬼》系列電影打開知名度，成為學生情人，但因為甜美可愛形象，讓她接戲受到限制，為求突破，她接拍三級片《蜜桃成熟時》大受歡迎，奠定一代豔星地位，之後在歌壇、影壇發展順利，不過感情就沒事業順利，1996年與音樂人許願結婚並息影，婚姻僅4年就告吹，不過兩人育有一女，現女兒已長得亭亭玉立，外貌、身材不輸媽媽，令人驚豔。
李麗珍當時嫁給許願時，被稱為美女與野獸組合，不過婚姻僅4年就告吹，女兒許倚榕撫養權歸媽媽，之後她與已婚音樂人潘源良的婚外情曝光，兩人分分合合30年，最後沒能廝守終生，李麗珍現跟女兒相依為命，雖感情路不順，但生活還是很幸福。
而女兒許倚榕現越大越漂亮，不僅遺傳媽媽女神容貌，身材也是吸睛，一雙大長腿相當搶眼，頗有媽媽當年的風範，不過李麗珍曾透露，女兒沒想要出道，而向來和女兒感情好的她，也常當聆聽者，更讚女兒比她年輕時乖。
(中時電子報)
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