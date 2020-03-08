隨著超級籃球聯賽(SBL)下半季開打，高雄九太科技首戰力拚到末節惜敗，首度上陣的新外援艾凡斯表現傑出，將成高雄九太重要戰力。他與好朋友賽森在距離加拿大千里之外的台灣再度相聚，共同效力高雄九太，更是充滿故事性。

這是一對美國好朋友遠渡重洋在台灣重逢的故事，艾凡斯與賽森之前曾在加拿大聯盟同隊，相處也十分愉快，九太上半季以單外援抗衡列強，讓本土球員有許多磨練與成長，在洋將尋覓過程，賽森想到這位好朋友，力邀艾凡斯前來相助。

經過首戰洗禮，艾凡斯表示，「台灣球員練球積極度很高，在技巧上也一直在進步，對抗性很強，必須要全神貫注才有機會獲勝。」艾凡斯很喜歡台灣人的熱情，加上與賽森住一起，愛吃雞排的賽森，一直介紹台灣美食給艾凡斯。

32歲的艾凡斯身高206公分，畢業於南伊利諾大學，大二成為球隊主要內線支柱，曾在2012年投入NBA選秀，可惜未獲球隊青睞，之後與加拿大NBL島嶼風暴簽約，期間也加盟過NBL倫敦閃電與溫莎快車。上季在加拿大籃球聯賽NBL的蒙克頓奇蹟打了27場，場均11.6分、6.5籃板、2火鍋。

九太科技董事長沈會承對於艾凡斯的加入，也十分肯定。沈會承說：「在艾凡斯加入後，希望球隊全力搶勝，下半季排名一定要進步，打好每一場球，在封館賽期間，讓球迷看到九太科技的比賽，每一場都要很精彩。」

九太趁著半季休戰期間，為了防疫幫助觀光業，飯店公播3個月不收費，等於捐出兩億多元，加上冠名高雄之後，更背負著城市榮光與市民的期待，在艾凡斯加入後，戰力勢必有所提升，打出更精彩的賽事。

(中時 )