因新冠肺炎關係，不少活動紛紛取消，今正逢「38婦女節」，台北市社會局則以線上抽獎留言的方式慶祝，並以「彩齡」為主軸，在3月彩齡月推出「你我生命中正好的時光」婦女節系列特展，並由知名藝人張秀卿擔任「彩齡大使」；北市警察局婦幼警察隊也以留言抽獎標註朋友的方式，和民眾一同響應婦女節。

台北市政府社會局為鼓勵婦女不受年齡限制挑戰夢想，從7日起到月底，將在「中正婦女暨家庭服務中心」臉書粉絲專頁舉辦留言抽獎活動，張秀卿本人也拋磚引玉分享歌唱與演藝事業；另外，大直婦女中心也分享肚皮舞老師方美麗的故事，鼓勵身邊女性，方美麗指出，唯有保持心靈的年輕，才能活的年輕、老得漂亮。

北市警察局婦幼警察隊也特別辦理網路抽獎活動，只要在「婦幼福佑」臉書粉絲頁案讚，並在38婦女節貼文留下「國際婦女節，女力閃耀綻放」，並標註2名朋友，就有機會獲得小禮物，婦幼警察隊表示，女性在各領域都有重要的貢獻，可藉由活動來表達對女性的尊重。

台北市社會局共設置11間婦女暨家庭服務中心、4間新移民社區關懷據點及台北婦女館，針對台北市女性，設計出巧思及創意的課程，辦理許多手作、講座、紓壓等豐富精彩的活動，讓婦女在輕鬆愉快中放鬆身心，寵愛自己，而社會局也特別拍攝宣導短片，鼓勵女性朋友勇敢追夢。

(中時 )