張上淳表示，39到埃及旅遊確診個案，到底是不是埃及團的感染源？他說，已案檢體送到台大醫院檢驗，除pcr確診外，也已經病毒培養分離出來，序列分析也發現，證實並非台灣人是感染源，由台大葉秀慧團隊分析，知道這個病毒來源。

埃及一艘尼羅河遊船上發生12名船員確診新冠肺炎，疑遭一名台籍遊客感染，也就是我國第39名確診個案。中央流行指揮中心監測應變官莊人祥表示，案39於20日發病，個案丈夫疫調時，曾提及該團含案39夫妻共37人，14人為夫妻檔來自美國休士頓朋友，其中10多人陸續發病，莊人祥表示，研判該團在埃及時間較長，且其他感染者也推測於埃及感染，案39只是最早被確診的「指標病例」，並非是感染源。

國立臺灣大學醫學院教授葉秀慧表示，病毒基因體分析結果，拿到病毒後立刻進行全基因組分析，去跟目前全世界各地不同國家所秀的病毒序列坐親緣關係分系，目的為了找出這個病毒是來自哪個分支。

他笑稱，親緣分析可以看到不同病毒的序列，也可說是「親子鑑定」，可以看出他和哪個病毒分支接近。

她指出，目前台灣最主要有四個來源，這個病患的序列完全不同，變異和歐洲的病毒分支最為接近。該病毒主要來自義大利、英國、德國、盧森堡、芬蘭等都是歐洲國家的序列。甚至有三個序列，來自非歐洲，而是來自墨西哥、巴西，都有共同義大利的旅遊史，所以是在義大利被傳染再帶回自己的國家。

台灣的例子就很清楚發現是在埃及受到歐洲病毒株的感染發病。科學告訴我們感染源絕對不是台灣的旅客。

莊人祥也表示，休士頓的疫情也是台灣通知美國他們才開始調查，這個疫情會持續和美國保持聯繫，如果美國已經掌握反而是比較放心，其他美國在檢測時，會在特別了解，

(中時 )