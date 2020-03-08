適逢三八婦女節，國民黨立委萬美玲提案修正《勞動基準法第五十條》以及《性別工作平等法第十五條》，將婦女產假由原本的八星期提升至十星期，以期讓婦女在產後能夠獲得更完善的照顧與休養，鼓勵國人多多生育。

根據世界人口綜述（World Population Review）的最新調查報告，台灣2019年的出生率僅為1.218，在世界各國中敬陪末座。台灣少子化的危機迫在眉睫，儼然已是國安危機。為了打造更友善的生育環境，萬美玲特別提案修正「勞動基準法第五十條」和「性別工作平等法第十五條」，將婦女產假由原本的八星期提升至十星期，以期給予婦女完善的產後照顧與休養。

萬美玲指出，我國關於產假的規定，從民國73年勞基法制定至今，已有36年未檢討更新。政府近年大力鼓勵國人生育，但產假規定卻遲遲未更新，實有矛盾之處；且國際勞工組織認定勞工產假至少應有14週，更建議會員國可加至18週。其他國家如日本有14週，新加坡有16週，南韓有13週，澳洲有18週，全球已有82％以上國家的產假超過12週，僅有18％國家的標準低於12週，我國關於產假的規定明顯落後。

萬美玲說明，我國現行產假是延續民國18年《工廠法》的規定，並在民國73年制定勞基法時沿用至今，其計算方式為按曆日連續計算，包含例假日、國定假日、紀念日及節日等，是有薪休假。但台灣已邁入高齡化國家，少子化的危機急需解決，因此政府除了在育兒花費上進行補助外，更應該打造友善的生產環境，這部分並非是金錢可以補足的。

萬美玲表示，近幾年來台灣婦女相關權益逐漸受到重視，其中增加產假已經討論多時，但卻遲遲未真正獲得改善，她也強調生產完的婦女，需要的是更多的休息，尤其是新手媽媽，必須有足夠的時間來恢復、適應及調整，因此在婦女節這天，才會特別提案，將現行的八星期產假提升至十星期，希望能透過逐步調整及檢討我國產假週數的方式，確實提升我國生育環境，讓婦女產後照顧更為完善，以有效提高台灣的生育率。

(中時 )