新冠肺炎疫情持續升溫，目前市面一般型口罩購買不易，台南市長黃偉哲相當重視，上個月即已指示經發局從2月20日陸續邀集轄內產業界、工業界召開多場座談會，了解一般型口罩需求，並立即向經濟部反映應提供一般性庫存口罩數量並協調通路，讓業界購買到一般型口罩。

黃偉哲說，多數產業界均反映目前市面一般型口罩購買不易，目前已獲經濟部分配15萬片一般型口罩，感謝中央對產業界的支持，後續將由台南市總工業會就所屬會員登記數量，平均分配以為生產需求使用，市府也將持續與中央溝通，協助廠商取得生產所需口罩數量。

經發局長陳凱凌表示，為解決一般型口罩不足問題，特派副局長出席參加2月27日由工業局召開產用用口罩協調媒合會議，為台南業界爭取一般型口罩供給量。

為避免造成口罩工廠困擾，經工業局同意，台南市總工業會及廠協會彙總並統一下單、購買配送，經發局也從旁協助並協調供需，讓台南產業界安心投入生產行列。若有產業用口罩需求，可洽台南市總工業會06-3020099登記洽詢。

(中時 )