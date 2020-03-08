大城營建機構董事長特助賴亮成（右）與神諭咖啡創辦人陳叡維（左）攜手打造廍子地區神諭咖啡大城店。（盧金足攝）

來自高雄的神諭咖啡在台中市廍子區開設大城一號店，造型創意十足成為當地新亮點。（盧金足攝）

台中北屯廍子公園黃花風鈴木盛開，被譽為台中最美的公園。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

「四月泊樂」在北屯地區的房市一級戰場，開創出「啡」常佳績。（盧金足攝）

大城營建機構與神諭咖啡，生產自有品牌的咖啡，看好咖啡商機。（盧金足攝）

台中市北屯廍子公園近來因為黃花風鈴木盛開，被譽為台中最美的公園，緊臨的粉紅情人橋周遭人潮湧現，遊客紛被一家造型創意十足的咖啡店吸引，這家來自高雄的神諭咖啡，為大城營建機構異業合作的大城一號店，大城在北屯新建案「四月泊樂」七日公開，打出賞樣品屋免費招待品咖啡，成為熱門拍照打卡地點，吸引很多民眾來賞屋，坐擁廍子公園綠地優勢，成為熱指標建案。

大城營建機構董事長特助賴亮成規畫建案，突破傳統接待中心的銷售方式，開闢招徠客源的新平台，與神諭咖啡創辦人陳叡維共同打造神諭咖啡跨足中台灣的首家咖啡店，結合建案營造生活新美學特色。

賴亮成表示，喝到好咖啡樂於與大家分享，近年來大坑地區情人橋與廍子公園，假日人潮多，為讓大家多佇足欣賞美景，提供美味咖啡，還有專屬大城營建機構的大城咖啡豆，造型設計成北歐簡約風的咖啡館，民眾坐在靠窗位子，欣賞情人橋浪漫美景，也可以帶小朋友來拍照遊憩，創造出生活美學。

大城營建機構二代，從基層做起一步一腳印，賴亮成為大城社區住戶連繫成家族的向心力，用心經營「大城小食光卡」，鏈結大城家族與新興商圈店家的生活美學，目前有上百家商店異業合作，形成具有特色的大城新食尚地圖，獲得廣大迴響。

大城營建機構專注建築的深度與廣度，相挺年輕人輕鬆成家，甫公開的「四月泊樂」熱銷，位在北屯區景賢路的情人橋畔，打造國際網球中心森態運動宅，強調一個家可以享受一整個社區公設會館。

賴亮成以小家庭首購族群為例，住宅空間使用性已經不一樣，如現在付費外送經濟盛行，有的家庭成員下班後，用餐外送增多，即使自己料理，也會朝少油少鹽健康取向，廚房與餐廳成為家人使用率高的場域。

此外，為增加降低噪音效果，地板加厚，住在大樓不受上下樓層的噪音干擾，樓地板隔音達到降噪，優質的建材之外，考量坪效設計提供輕裝潢，設計收納的鞋櫃等貼心規畫，增加生活品質，空間感更佳。

近年來大城深耕北屯廍子重劃區，有「廍子王」之稱，為深植在地社區服務，在「四月泊樂」接待會館旁力邀高雄知名「神諭咖啡」團隊進駐，咖啡師傳遞專業熱情，將醇厚咖啡美學融入日常體驗，很多民眾被咖啡香吸引，大城在官網提供「四月泊樂」的建案資訊，心儀的民眾進一步到接待中心賞屋，與廍子公園為鄰的地利條件，增加很多買氣。

賴亮成表示，「神諭咖啡」的咖啡師專業沖煮咖啡，很多愛喝咖啡的朋友聞香而來，「四月泊樂」還開設精彩咖啡課程，由通過SCA精品咖啡協會認證、參加WCE世界盃台灣選拔等國際比賽的咖啡師，煮出一杯好喝的咖啡，在北屯地區的房市一級戰場，開創出「啡」常佳績。

(中時 )